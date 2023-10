Com vinda de Tite, Léo Pereira mantém esperança no Brasileiro

A chegada de Tite ao Flamengo parece renovar o astral e o ânimo do elenco para o que ainda resta da temporada 2023. Embora o time esteja 11 pontos atrás do líder Botafogo, no Brasileirão, o zagueiro Léo Pereira ainda acredita na reação. E, de acordo com ele, é justamente a vinda do novo treinador que, em suas próprias palavras, reacende a esperança para um fim de ano mais feliz para o Rubro-Negro:

“Ele preza muito pelo grupo e a palavra que ele usa muito é ‘lealdade’. Acho que isso será muito importante e nos trará grandes frutos. Está tudo maravilhoso, esperança renovada. Acho que irá ser um grande trabalho, é um grande técnico com um grande grupo. Ainda temos fé de que conseguiremos encostar no Brasileiro, então é manter a chama acesa. A chegada de um grande nos dá muita esperança”.

Convidado de um evento realizado nesta quarta-feira (11), na Zona Oeste do Rio, Léo Pereira ainda afirma que uma chegada emocionante no Brasileirão é especialidade rubro-negra. Afinal, em 2020, o time só garantiu o título na última rodada, além de outras conquistas que saíram por pouco. Assim, o zagueiro mantém vivo o sonho de que o Flamengo ainda pode chegar ao título e tirar a diferença do rival.

“Com o Flamengo, sempre é sofrido. Desde 2019, todos os títulos foram sofridos, então a gente tem fé e esperança. Mas temos que trabalhar muito, no dia a dia. Acho que é assim que as coisas irão acontecer para nós”, concluiu, revelando um ambiente bem diferente do que se observava com o técnico anterior, Jorge Sampaoli.

