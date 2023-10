Vila Nova passa pelo Botafogo-SP e mantém sonho do acesso

O Vila Nova-GO aproveitou o Botafogo-SP com um a menos ainda na metade da primeira etapa para vencer por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (11), no primeiro triunfo com Lisca, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B.

Eduardo Doma, Caio Dantas e Igor Henrique, de pênalti, anotaram para os anfitriões no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Diogo Silva descontou para o time de Ribeirão Preto, que teve o zagueiro Luís Felipe expulso.

Com o resultado, o Tigre encerra jejum de quatro jogos, pula para nono lugar, agora com 51 pontos, a três do time que fecha o G4. Assim, permanece sonhando com o acesso. Por outro lado, o Pantera estaciona com 40, na 12ª colocação.

