Oito chapas concluem inscrição para as eleições do Vasco

No fim da noite desta quarta-feira (11), encerrou-se o prazo para inscrição de chapas para as eleições presidenciais do Vasco da Gama. Ao todo, foram oito chapas diferentes que cumpriram os requisitos e, portanto, poderão concorrer. Entretanto, esta é apenas a primeira fase do processo eleitoral e ainda poderá haver fusões entre os grupos políticos visando o pleito, marcado para novembro.

Entre os nomes mais visados, está o ex-jogador Pedrinho, que encabeça a chapa Sempre Vasco. Ademais, também está concorrendo à presidência o empresário Leven Siano, do grupo Somamos, que foi o perdedor no pleito presidencial de 2020. Assim como ele, Julio Brant, outro candidato já derrotado anteriormente, também confirmou participação, pela chapa Um Só Vasco.

Conforme já noticiado anteriormente, Eurico Brandão, o Euriquinho, retirou as intenções de ser candidato. De fato, ele demonstrou apoio à candidatura de Leven Siano e a tendência é de que estejam juntos na chapa, inscrita na última segunda-feira. O ex-presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, apoia o candidato Pedro Strozemberg, outro cabeça de chapa.

Veja as chapas e os candidatos registrados para as eleições vascaínas:

Sempre Vasco: Pedrinho

Somamos: Leven Siano

Um Só Vasco: Julio Brant

Resgatando o Vasco: Pedro Strozemberg

Vasco da Gente: Marcelo Borges

Nosso Vasco: Fábio Nogueira

União Brasil Portugal: Diego Henrique Carvalho

Ser Vasco: Eduardo Cassiano

