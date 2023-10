Gabigol utiliza Data Fifa para recuperar espaço com chegada de Tite

Em cinco anos de Flamengo, Gabigol ganhou o carinho da torcida e se transformou em ídolo dessa geração. Nesse tempo, foram gols decisivos, títulos, carisma e uma comemoração que caiu no gosto popular, inclusive das crianças. Por outro lado, vive sua pior fase desde que chegou ao clube e iniciou os últimos três jogos no banco. Agora, o camisa 10 busca aproveitar a troca no comando técnico e a Data Fifa para reencontrar seu espaço e o bom futebol.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, o atacante foi titular pela última vez e permaneceu em campo durante 75 minutos. Assim, deu apenas 25 toques na bola (segundo o Sofascore), o que evidenciou a má fase, sendo facilmente envolvido pela marcação encaixada do São Paulo no Maracanã. No jogo anterior, estava entre os onze contra o Athletico-PR, contudo foi expulso por acertar o rosto de Cuello, em seu oitavo vermelho pelo Rubro-Negro.

Na volta, Sampaoli optou por deixá-lo no banco e atuar apenas 16 minutos no Morumbi. Fora de campo, o ídolo da torcida, ainda no Maracanã, mandou um beijo para Dorival Júnior durante a coletiva. Aliás, o mais perto da atual realidade que o atacante chegou foi justamente com o treinador. Em 2022, o comandante dividiu o Flamengo em dois times: um para o Brasileirão e outro para as Copas, configuração que deixou o Gabigol na reserva em quatro jogos.

Paciência e carinho com um ídolo

Com a saída do argentino, o interino Mário Jorge esteve à beira do campo contra Bahia e Corinthians e manteve o jogador no banco. Dos 180 minutos, o atuou apenas em 51, mas o treinador ressaltou que o clube e a torcida precisam entender que oscilações podem acontecer em uma longa temporada. Para ele, deve haver paciência e sabedoria para dar a volta por cima, ainda mais com um ídolo.

“É difícil falar de um jogador profissional e falar que vão oscilar. Essas oscilações vão acontecer durante a temporada, cabe a gente ter sabedoria para identificar isso também. Gabi é um cara que tem muita história no clube. A gente não pode descartar tudo isso. Precisa tratá-lo com carinho para que ele possa performar tudo aquilo que a gente acha que ele pode entregar. É tratar com calma, com paciência. A torcida também precisa ter um pouco de paciência com ele. Apoiando é o melhor cenário para ele sair dessa fase”, disse o treinador.

Relação com o novo comandante

O próximo compromisso do Flamengo será somente no dia 19, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Nesse sentido, o camisa 10 terá pelo menos oito dias de atividades para provar a Tite que pode voltar a ser titular. Ao ficar de fora da Copa de 2022, o jogador entrou na provocação da torcida ao antigo comandante da seleção, na comemoração do título da Libertadores.

Engana-se quem achou que ficaria alguma rusga ou mágoa de ambas as partes. Nas primeiras horas do gaúcho no Ninho do Urubu, um abraço carinhoso selou o início de trabalho. Caberá ao técnico potencializar o futebol de seu atacante, que vivenciou momentos de protagonismo nesta geração e tem nada menos que onze títulos pelo Rubro-Negro.

Antes da estreia, ficam as dúvidas, se o treinador conseguirá fazer Pedro e Gabigol atuarem juntos como aconteceu com Dorival. Tite, porém, tem o estilo de estimular a competição interna e extrair o melhor de seu elenco, algo que pode ser benéfico para os dois atacantes. Deste elenco, o gaúcho tem velhos conhecidos, já que onze foram convocados em sua época de seleção.

Confira os números de Gabigol em cada temporada



2019

59 jogos (56 como titular e 3 como reserva)

5.320 minutos em campo

43 gols

11 assistências

Aproveitamento com ele em campo: 59J, 39V, 12E, 8D, 73%