Murilo é denunciado no STJD e pode pegar até seis jogos de suspensão

O zagueiro Murilo foi denunciado pelo STJD por conta de sua expulsão no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogador cometeu uma falta durante o embate e levou o amarelo. Contudo, continuou reclamando com Anderson Daronco, árbitro da partida, e recebeu o vermelho.

Por conta disso, o defensor acabou enquadrado no artigo 258-II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele diz que o atleta “assume qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva e desrespeita os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. Na súmula, Daronco explica o motivo da expulsão.

“Após ser advertido com cartão amarelo por reclamar contra as decisões da arbitragem, o mesmo foi expulso pela 2ª advertência por continuar reclamando de forma persistente. Ele disse as seguintes palavras “você está de sacanagem, você está de sacanagem””, afirmou o documento.

Assim, Murilo pode pegar uma suspensão de um a seis jogos. Ele já cumpriu um jogo, ao ficar de fora do duelo contra o Goiás, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Brasileirão. Assim, se o gancho for de apenas uma partida, o zagueiro já terá cumprido seu jogo fora e poderá atuar pelo Palmeiras.

Daronco virou alvo de críticas de Raphael Veiga e Weverton após o clássico. Afinal, o meia demonstrou não concordar com a expulsão, enquanto o goleiro mencionou “capricho e autoridade”, apontando que o árbitro “passou do ponto”.

