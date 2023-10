Mano pede, e Corinthians paralisa conversas com Renato Augusto

O futuro de Renato Augusto nunca esteve tão em xeque no Corinthians. Considerado o craque do atual elenco, o camisa 8 não conseguiu se livrar das lesões nesta temporada e atuou pouco. Com contrato até o final de 2023, há grandes chances do meia não estender seu vínculo com o Timão. Muito por conta de Mano Menezes.

Afinal, quando o Timão contava com Vanderlei Luxemburgo no comando técnico, já era praticamente certo que Renato Augusto renovaria seu contrato. O jogador era um atleta de confiança do treinador e acreditava que, mesmo com lesões, faria a diferença em campo.

Contudo, com a troca de Luxemburgo por Mano Menezes, o novo treinador pediu que a diretoria paralisasse as conversas de renovação. O técnico não está certo que o camisa 8 tem condição física para defender o Timão por mais um ano. Além disso, ele não gostaria de depender de um atleta que não estará 100% em toda a temporada.

Na última rodada, no empate do Corinthians contra o Flamengo, Renato Augusto foi substituído no intervalo por conta de dores na panturrilha. A nova lesão aumentou os rumores que o futuro do meia no Parque São Jorge estaria perto do fim.

Além disso, o Alvinegro vai passar por eleições presidenciais em novembro. Assim, caberá ao novo mandatário do Corinthians se Renato Augusto seguirá escrevendo sua história no Parque São Jorge.

