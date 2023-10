Embalado, Santos tem a quarta melhor campanha do returno

O Santos embalou. Com três vitórias nos últimos três jogos, o Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e subiu para o 14º lugar, com 30 pontos, três de vantagem para o Z4. Além disso, com a sequência de triunfos, o Alvinegro Praiano também se coloca como uma das melhores equipes do returno.

O time comandado por Marcelo Fernandes tem a quarta melhor campanha do returno, com 12 pontos conquistados em sete partidas. São quatro vitórias e três derrotas, um aproveitamento de 57%. O Peixe só está atrás do Atlético-MG, com 13 pontos conquistados neste período, do Bragantino, com 14, e do Fortaleza, com 16. O Flamengo está empatado com o Santos, com os mesmos 12 pontos.

Além disso, neste período, o Santos soma dez gols marcados e 11 sofridos. A equipe venceu o Grêmio, Bahia e Palmeiras por 2 a 1, além do Vasco (4 a 1). Destes quatro triunfos, três foram de virada

A campanha é totalmente oposta ao do primeiro turno, quando o Alvinegro Praiano terminou com a quarta pior campanha. A equipe ficou na 17ª colocação, no Z4, com 18 pontos – quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 31,5%.

A melhora tem os dedos de Marcelo Fernandes, interino efetivado que conseguiu ajeitar o time na luta contra o rebaixamento. O Santos volta a campo para encarar o Red Bull Bragantino, no dia 19 de outubro, às 20h , pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, um triunfo é crucial para a equipe se afastar cada vez mais da zona de descenso.

