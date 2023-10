Luciano vai de titular absoluto a reserva no São Paulo

Um dos protagonistas dos últimos anos no São Paulo e queridinho da torcida, Luciano viu suas oportunidades ficarem escassas no elenco. Afinal, o atacante sentou no banco de reservas em seis dos últimos dez jogos e viu o time ser campeão da Copa do Brasil com ele fora do time titular. Neste período, marcou apenas um gol, de pênalti, contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Após a chegada de Lucas, o atacante foi de titular absoluto para a reserva. No começo, Dorival Júnior tentou colocar todas as suas estrelas em campo, mas entendia que o São Paulo não tinha equilíbrio. Muito por conta da defesa, já que nenhum dos dois jogadores tem o costume de recompor no sistema defensivo.

Contudo, Luciano descarta deixar o São Paulo por falta de oportunidades. Em entrevista recente, o camisa 10 avisou que só deixava o Morumbi se o presidente Júlio Casares o vendesse. O atacante recebeu uma oferta da Arábia Saudita no meio do ano, mas preferiu ficar por conta da Copa do Brasil. Entretanto, o clube do Oriente Médio deve insistir tirar o atleta do Tricolor.

“Estou focado no São Paulo. Quando surgiu a proposta, veio até mim meu empresário. Ele até ficou bravo comigo (pela recusa), mas falei para ele que ganharia a Copa do Brasil. Tenho contrato até o fim do ano que vem e espero cumpri-lo”, disse Luciano.

Luciano de centroavante nesta reta final de temporada

Apesar da reserva, o atacante permanece com prestígio, desempenhando um papel de curinga vindo do banco. Por conta disso, o camisa 10 aparece como uma das opções para o lugar de Calleri, sendo deslocado para a função de centroavante. Ele tem chances de ser titular contra o Goiás, no próximo dia 18, às 21h30, na Serrinha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.