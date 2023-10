Grêmio se reapresenta após folga e sem presença de Luis Suárez

O Grêmio volta aos treinos na tarde desta quinta-feira (12), depois de três dias de folga ao elenco. Aliás, o dia deve marcar também uma reunião entre o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato Gaúcho. No último domingo (8), Portaluppi não concedeu entrevista coletiva após a derrota por 3 a 2 para o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Sua saída repentina causou desaprovação do mandatário do clube.

Por outro lado, dentro das quatro linhas, algumas ausências estão confirmadas no CT Luiz Carvalho. A serviço do Paraguai nas Eliminatórias da Copa, Villasanti ainda não poderá participar das atividades e, portanto, pode até mesmo ser desfalque diante do Athletico-PR, em Porto Alegre. Mas tudo vai depender das suas condições físicas e do quanto terá de minutagem nessa Data-Fifa.

Além disso, o Grêmio segue sem Luis Suárez à disposição por enquanto. Isso porque o uruguaio, que não foi convocado por seu país, teve liberação da diretoria para viajar à Barcelona e tirar a cidadania espanhola. Assim, a tendência é que esteja de volta ao Tricolor gaúcho no domingo (15). Como vem atuando com frequência, o camisa 9 deve ser titular na partida contra o Furacão, dia 18, às 19h.

