Barcelona vai multiplicar por dez o salário de João Félix

João Félix está próximo de receber um baita aumento salarial. Segundo a “Rádio Catalunha”, o atacante português do Barcelona vai ganhar dez vezes mais do que o valor acordado em contrato. Sendo assim, embolsará 4 milhões de euros brutos (R$ 21,2 milhões) nesta temporada.

Antes desta promoção financeira, Félix, no entanto, tinha um dos soldos mais baixos do elenco azul-grená: 400 mil euros (R$ 2,1 milhões). Assim, o Barça entendeu que precisava valorizá-lo mais.

“É o caso de uma pessoa que fez uma aposta muito importante. É muito bonito ouvir de um jogador que ele tem aqui uma visibilidade magnífica. Mas não nos enganemos: o clube que nos emprestou (Atlético de Madrid) também tem interesse que isto corra bem”, disse o vice-presidente do Barça, Eduard Romeu.

Apesar do aumento substancial, Félix ainda recebe menos do que no Atlético de Madrid. Por lá, os seus vencimentos giravam em oito milhões de euros por temporada (R$ 42,5 milhões). No Barcelona, aliás, mesmo com o novo salário, ele ainda está atrás de nomes como Lewandowski e De Jong. O valor dos ganhos de cada um ultrapassa a casa dos dez milhões de euros (R$ 53,2 milhões).

Félix pertence ao Atlético de Madrid, que o cedeu ao Barcelona até o fim desta temporada. Revelado pelo Benfica, ele tem 31 aparições na seleção portuguesa e cinco gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.