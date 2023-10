Em números, Cano mostra eficiência no Fluminense

É chover no molhado afirmar que Cano vive um momento especial no Fluminense. No entanto, os números do atacante seguem surpreendendo nesta temporada. Afinal, foram 26 gols marcados com um toque só na bola.

Números de Cano

Assim, o centroavante vem mostrando muita eficiência pelo Fluminense nesta temporada. O argentino está com 36 gols em 2023. Portanto, 72% dos tentos feitos pelo centroavante neste ano foram de primeira.

Na Libertadores, os números do atacante são ainda mais surpreendentes. Dos 12 gols marcados pelo atacante na competição, nove foram com um toque. Ou seja, 75% das conclusões de bate-pronto.

Cano e Fred estão empatados como os maiores artilheiros da história do Fluminense na Libertadores. Afinal, ambos têm 15 gols marcados na competição. Mas o argentino precisou de apenas dois anos para alcançar esta marca.

LEIA MAIS: Defesa do Fluminense mostra falhas e preocupa antes da final

Fluminense x Boca Juniors

Inclusive, Cano e Boca Juniors estão empatados com o mesmo número de gols na Libertadores. Afinal, ambos marcaram 12 gols nesta edição. A equipe argentina deposita confiança na solidez defensiva. O time tricolor aposta na eficiência do ataque.

Caso Cano marque na final, ficará isolado na artilharia do time carioca na Libertadores. O atacante tem contrato na equipe tricolor até dezembro de 2025, com tempo de sobra para superar muitas marcas no clube.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 4/11, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Além dos gols marcados, Cano está próximo de conquistar um título inédito na história do clube. Cravaria, portanto, seu nome na eternidade por Laranjeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.