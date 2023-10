Solteiro e na pista, Léo Pereira fica de bate-papo com ex-BBB

O zagueiro do Flamengo Léo Pereira curtiu bastante a noite carioca, na quarta-feira (11), em uma boate, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. O evento, aliás, era a festa de aniversário do influencer de apostas Lucas Tylty.

Durante o evento, Léo Pereira ficou próximo de outros famosos. O xerife, inclusive, chegou junto, com marcação cerrada sobre a ex-BBB Larissa Tomásia. O defensor Rubro-Negro está, enfim, solteiro após separar de Tainá Castro, com quem tem dois filhos.

Além do zagueiro, o lateral-direito Matheuzinho também foi ao evento e prestigiou o aniversariante. Outros ex-jogadores estavam presentes, como Léo Moura, Paulo Nunes, Djalminha e Carlos Alberto.

O velocista e ex-BBB Paulo André, o PA, também esteve na festa e conversou com a imprensa. Ele falou dos preparativos para as Olímpiadas de Paris, no próximo ano.

Léo Pereira comenta chegada de Tite ao Flamengo

Ao chegar, o zagueiro parou para falar com a imprensa. Ele comentou sobre a chegada de Tite ao Flamengo e garantiu que o grupo está focado em buscar algo maior dentro do Campeonato Brasileiro.

“A esperança renovada. Afinal, tem tudo para ser um grande trabalho, grande técnico, grande grupo, o desafio agora é pegar esse Brasileiro, temos fé que podemos conquistar o Brasileirão. Depositar a esperança em um grande técnico”, finalizou.