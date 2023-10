Marcos Leonardo supera ‘frustração’ para ser decisivo no Santos

Decisivo, iluminado, artilheiro. Assim que o torcedor do Santos vem chamando o centroavante Marcos Leonardo nas últimas partidas. O jogador tem sido protagonista do Peixe nesta arrancada contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Contudo, o atleta precisou superar uma frustração na carreira, para se transformar no cara da equipe.

Há cerca de dois meses, o centroavante precisou lidar com uma negociação frustrada com a Roma, da Itália. Ele ficou muito próximo de se transferir para a Europa, mas foi convencido a ficar após a chegada do coordenador Alexandre Gallo. O diretor entendeu que o jogador seria crucial na luta contra o descenso e vetou sua saída para o Velho Continente, o que era um sonho do atleta.

Marcos Leonardo chegou a ficar afastado do restante do elenco por um tempo, tentando forçar uma saída. Mas superou. E se transformou. Desde que o atacante voltou a jogar pela equipe, são cinco gols marcados em sete jogos disputados. Ele balançou as redes quatro vezes nos últimos três compromissos. Foram dois gols na vitória em cima do Vasco (4 a 1), um no triunfo contra o Bahia (2 a 1) e outro na virada sobre o Palmeiras (2 a 1).

Além disso, o centroavante chegou aos 12 gols marcados no Brasileirão e alcançou a vice artilharia da competição. Ele está atrás apenas de Tiquinho Soares, do Botafogo, que soma 15 bolas na rede.

Por fim, o jogador se prepara junto com o elenco para o próximo compromisso. O Santos volta a campo no dia 18 de outubro, para enfrentar o Bragantino. A partida acontece na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

