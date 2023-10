Ex-mulher de Daniel Alves dispara: ‘Para mim, está morto’

A ex-mulher do lateral-direito Daniel Alves, Dinorah Santana, falou sobre a situação do atleta que segue preso na Espanha, acusado de agressão sexual. A mulher, que tem dois filhos com o jogador e foi empresária dele, disse que, agora, não quer qualquer contato com o atleta.

“Para mim, ele não existe. Está morto”, disse em entrevista ao programa “Cuatro Al Día”, na TV Espanhola. Ela ainda esclareceu que sempre evitou escândalos pelo bem do jogador.

A explicação para o desabafo ex-mulher de Daniel, afinal, foi ter sido usada pela defesa do jogador. Quando os advogados fizeram pedido de liberdade, a resposta negativa ocorreu pelo risco de fuga. Em seguida, Dinorah se mudou para Barcelona com os filhos e, com isso, passou a ideia que o jogador levaria a vida na Espanha e não se mandaria para o Brasil.

“Pediram para nos mudarmos para Barcelona e até procurei colégio. Visitamos Daniel na prisão e logo depois negaram-lhe a liberdade condicional. E, de repente, fiquei sozinha, já ninguém quis saber de mim”, destacou.

Aliás, ela contou ainda que sempre recebeu recomendações sobre o que falar.

“Vai chegar ao aeroporto, terá a imprensa à espera, vai dizer isto e aquilo. Depois da visita à prisão, diga isto”, conta.

Daniel Alves está bem

Apesar de estar preso desde janeiro, Dinorah esclareceu, no entanto, que encontrou Daniel bem na prisão.

“Quando visitei, encontrei bem, muito arrogante”, acrescentou.

Em fevereiro Dinorah Santana defendeu o lateral-direito em uma entrevista.

“Dani é incapaz de desonrar uma mulher. Estive casada com ele 10 anos e conheço desde os 22. Quem conhece sabe que ele não seria capaz de uma coisa dessas. Estão condenando sem que tenha sido julgado”, concluiu.