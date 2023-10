Corinthians estipula preço por Carlos Miguel

Após ver Carlos Miguel receber sondagens da Europa, o Corinthians estipulou o preço para abrir conversas sobre uma possível venda do goleiro. O Timão deseja receber ao menos R$42 milhões para liberar o jogador. Aliás, o atleta foi procurado por clubes da Inglaterra, Portugal, Espanha e Grécia.

Mesmo sendo reserva, o goleiro vem chamando a atenção com suas atuações ao substituir o ídolo do Timão Cássio. Uma oferta da Inglaterra teria balançado Carlos Miguel, que se interessou pela proposta. Mas o Corinthians conseguiu mudar a ideia do jogador, que decidiu brigar por espaço no Parque São Jorge.

Reserva imediato de Cássio, o goleiro de 2,04m atuou em sete partidas na temporada e deu uma resposta muito boa quando jogou. Aliás, Carlos Miguel ainda não sabe o que é derrota, atuando com a camisa alvinegra. São sete vitórias e dois empates. Os números, as defesas e a maturidade em campo têm colocado o jogador como substituto natural do ídolo corintiano, que fez 36 anos em junho.

A decisão por seguir no Corinthians, mesmo com possibilidades de Europa, aliás, mostra que o goleiro está paciente e que seguirá trabalhando em busca de mais oportunidades. Dentro do clube, fala-se muito que Carlos Miguel é o sucessor natural de Cássio.

