Técnico do Bragantino não vê briga por título agora

Uma das grandes surpreses do Campeonato Brasileiro desta temporada é o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista é o segundo colocado da competição, com 46 pontos, nove atrás do líder Botafogo. No entanto, para o técnico Pedro Caixinha, mesmo que a sua equipe tenha como objetivo competir em alto nível, a briga pelo título ainda está distante. Segundo o treinador português, essa pode ser a realidade do Bragantino nos próximos, pelo menos, cinco anos.

“Um campeonato onde com muita regularidade e frequência clubes grandes caem tem que ser competitivo. O que é o crescimento do Red Bull como marca e o que fez nos outros mercados (estrangeiros) é para competir em alto nível. Hoje, obviamente, não podemos dizer que queremos ser campeões, mas acredito que nos próximos cinco, seis anos, nas reuniões globais vamos poder dizer que este ano queremos ser campeões. É inevitável, vai acontecer. Os objetivos vão ser diferentes”, disse Pedro Caixinha ao podcast “PodPah”.

“O que definimos? Vamos ser realistas e ambiciosos ao mesmo tempo. Queremos estar no G-6, G-8. A média de pontos é 1,43 e 1,54. É isso que nós, jogo a jogo, apresentamos. A primeira coisa que fazemos após os jogos são as contas, após o Athletico-PR ficamos com 1,77 de média, esse é o nosso caminho. Nunca falamos em ser campeões, em ser vice-líder, em dizer que queremos estar na Libertadores”, completou o treinador.

Mérito da equipe do Bragantino

Apesar de salientar os objetivos do Red Bull Bragantino no futebol nacional, Caixinha não deixou de ressaltar a entrega de sua equipe. Mas, após os elogios, o português voltou a mencionar o foco do time.

“Os jogadores estão de parabéns, estamos encantados com a forma que trabalham diariamente, como se entregam, a intensidade, a competitividade que treinam, que tem aumentado nessas últimas semanas com o retorno de jogadores que estavam lesionados. Mas não olhamos para a tabela, sabemos que faltam 12 jogos, o mais importante é contra o Santos, depois Fluminense, depois Atlético e assim sucessivamente”, explicou.

