Internacional retoma treinos na Data-Fifa após folga do elenco

O Internacional regressou às atividades no CT Parque Gigante depois de três dias de folga para o elenco. Por sinal, a grande novidade no treinamento desta quinta-feira (12) foi a presença de Pedro Henrique, que se recuperou de fratura no braço esquerdo. O atacante, aliás, já vinha participando dos trabalhos junto ao grupo antes mesmo do clássico com o Grêmio, mas não esteve na relação do jogo.

O técnico Eduardo Coudet convive, no entanto, com algumas ausências importantes. Afinal, Nico Hernández, Igor Gomes, Renê e Enner Valencia estão suspensos pelo terceiro amarelo e, portanto, não ficam à disposição para pegar o Bahia. A bola rola na próxima quarta-feira (18), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante equatoriano, inclusive, segue com sua seleção nas Eliminatórias da Copa.

Além disso, o Internacional tem outros atletas a serviço de seus países. São os casos do goleiro Rochet, no Uruguai, e os volantes Johnny, pelos Estados Unidos, e Charles Aránguiz, no Chile. Apesar das baixas nas atividades, a expectativa é que o quarteto possa retornar a tempo para o duelo contra os baianos. Depois de cumprir suspensão, o lateral-direito Hugo Mallo tem volta confirmada entre os titulares.

