Galtier é anunciado como técnico do Al-Duhail, do Qatar

O Al-Duhail anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do técnico Christophe Galtier, que chega para assumir o clube após a demissão de Hernán Crespo. O ex-treinador do PSG vai comandar o brasileiro Philippe Coutinho no clube do Qatar e estava livre no mercado desde a saída de Paris.

Dessa maneira, o técnico de 57 anos assume o Al-Duhail em quarto lugar no Campeonato Qatari, com 10 pontos em cinco jogos, três pontos atrás do líder, o Al Sadd. Já na Champions Asiática, o time ainda não conseguiu vencer, o que levou à demissão de Crespo. Eles empataram sem gols contra o Istiklol, do Tajiquistão, e perderam por 1 a 0 para o Persepolis, do Irã. Além disso, o grupo da competição também inclui o Al-Nassr, onde joga o astro Cristiano Ronaldo.

Galtier comandou o estrelado time do PSG por uma temporada, em 2022/23, quando liderou o time para o título do Campeonato Francês, mas a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Champions League e também na Copa da França, nas oitavas, pelo rival Olympique de Marselha.

