Hulk surpreende e escolhe jogo mais marcante pelo Atlético

O atacante Hulk é um dos principais nomes recentes da história do Atlético. Após sua chegada, o Galo ganhou Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa do Brasil. E o jogador escolheu o jogo mais marcante.

Inicialmente, Hulk disse que o jogo mais marcante dele com a camisa do Atlético foi contra o River Plate, no Mineirão, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores de 2021. A explicação, aliás, é simples: foi o primeiro jogo após a liberação das torcidas nos estádios.

“Eu tenho vários jogos que ficaram marcados para mim, principalmente em 2021. Mas o que eu tenho na minha lembrança que foi emocionante e especial foi contra o River Plate, pela Libertadores. Foi o primeiro jogo com a nossa torcida. Não estava 100% (de capacidade do Mineirão), mas foi especial. Fiz gol, o Zaracho fez aquele golaço de bicicleta. Foi o primeiro encontro com a massa” disse.

Aliás, na ocasião o Atlético venceu o River por 3 a 0 e avançou na competição. Os gols foram marcados por Hulk (1) e Zaracho (2).

Atualmente, o Galo tem apenas o Brasileirão pela frente, já que foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil. No torneio nacional, o Atlético está na nona colocação, com 40 pontos.