Três meses de Ramón no Vasco: reação, muitos gols e frases de efeito

O trabalho da comissão técnica liderada por Ramón Díaz completa, nesta quinta-feira, três meses no Vasco. Desde seu primeiro contato com o elenco, o argentino mostrou seu estilo e, ao lado do filho e auxiliar, Emiliano, comandou a reação do time no Campeonato Brasileiro. Entre altos e baixos, a dupla conseguiu o respeito da torcida com frases de motivação e uma postura agressiva com a bola rolando.

Em apenas 12 partidas, o Vasco marcou quase dois terços de seus gols na competição. Por sinal, construiu uma goleada sobre o Coritiba e marcou quatro vezes sobre o Fluminense, por exemplo. Com o reforço de Paulinho no meio de campo, a velocidade e explosão de Rossi na ponta e a precisão de Vegetti na área, balançar as redes virou rotina nos jogos da equipe. No entanto, também foi vazado com frequência.

Em setembro, o Cruz-Maltino chegou a sair da zona de rebaixamento ao embalar uma sequência de três vitórias consecutivas. O futebol, ainda assim, oscila de rendimento, com muitas falhas defensivas e a carência de um armador. Afinal, Payet não brilhou até aqui.

Frases que viralizaram

Entre os momentos que empolgaram os vascaínos, alguns estão nas palavras de Ramón e Emiliano. Isso porque, após o empate com o Bahia, o técnico de 64 anos bateu na mesa e clamou “Vasco no va a bajar!”, que significa “não vai cair!”. O próprio filho compartilhou no Instagram a mesma frase após o 0 a 0 com o São Paulo, no último domingo.

Ele, aliás, também é responsável por uma das viralizações, quando postou “contra tudo e contra todos”, em referência aos supostos erros de arbitragem contra o time e à extensão da interdição de São Januário, que seguiu por 90 dias, até meados de setembro. A expressão, inclusive, virou até faixa nas mãos de torcedores no estádio.

“A torcida tem que estar contente e feliz, porque estamos competindo. Não terminou, falta muito. E têm que desfrutar que estamos bem, em bom nível, competindo. Estou contente com os jogadores, que dão o máximo de cada um. Queríamos ganhar, mas não terminou. Que a torcida acompanhe e fique tranquila que vamos competir e lutar até o fim” disse Ramón, após o jogo contra o São Paulo, repetindo a frase “lutar até o fim”, que também usou diversas vezes logo depois da derrota para o Santos.

Números do técnico no Vasco:

12 jogos: (5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas)

50% de aproveitamento

Gols marcados: 16

Gols sofridos: 15

Gestão de grupo é destaque de Ramón

A união em torno do objetivo de escapar da queda, que parecia iminente no primeiro turno, foi mais um acerto do argentino. Ele parece ter conseguido levantar a cabeça do elenco e trouxe confiança, colocando quase 35 jogadores em campo neste intervalo. Por sinal, nas primeiras oito partidas, cerca de 30 participaram, em rodízio baseado em meritocracia e dar uma ou duas chances a todos.

A gestão do grupo, afinal, é um ponto positivo da comissão técnica. Desde o esforço como “manager” durante o período de contratações, o multicampeao pelo River Plate e no futebol árabe, até a defesa de sua equipe, construiu um laço de respeito internamente.

Tanto é que, independentemente do resultado final do Brasileirão, a SAF não cogita a troca de comando e tem tudo para cumprir o contrato com “Don Ramón” até o fim de 2024.

