Diego Costa será julgado pelo STJD por declarações contra arbitragem

Depois de Marçal correr risco de punição, agora é a vez de Diego Costa ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD denunciou o atacante, por meio da 4ª Comissão Disciplinar, após declarações na zona mista da derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Atlético-MG. Na ocasião, na Arena MRV, o camisa 19 disparou contra a arbitragem, afirmando que houve erro na anulação de seu gol, o de empate dos cariocas.

O centroavante, por sinal, está enquadrado no artigo 243-F § 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito à ofensa à honra contra membros da arbitragem. A punição prevê pena mínima de quatro jogos e máxima de seis. Além disso, há também aplicação de multa, entre R$ 100 e R$ 100 mil. A audiência do jogador acontecerá no dia 19 de outubro.

“Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa, tem de deixar o Botafogo mais próximo dos adversários”, disse Diego Costa, na zona mista.

Aliás, o juiz da partida, Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), não chegou a registrar as declarações na súmula do jogo. No entanto, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) divulgou comunicado, à época, e entrou com notícia de infração envolvendo o atacante. A partir daí, o STJD analisou o caso e, portanto, optou por denunciá-lo.

Não só Diego Costa

Diego Costa não será o único a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Afinal, no empate em 1 a 1 com o Goiás, no Nilton Santos, um torcedor jogou um copo com “líquido não identificado”, segundo a súmula do confronto, em direção à equipe de arbitragem. O episódio aconteceu logo após o apito final. Assim, o clube corre risco também de punição com multa de R$ 100 a R$ 100 mil, mas sem perda de mando.

O julgamento, a exemplo do caso do centroavante, ocorre no dia 19 de outubro. Inclusive, o árbitro Braulio da Silva Machado afirmou, em documento, que o autor do arremesso não foi identificado. Este evento pode, então, prejudicar ainda mais o Alvinegro do ponto de vista financeiro, caso a penalização, de fato, se concretize.

