Bruna explica e minimiza ausência de Neymar no parto da filha

A pequena Mavie chegou ao mundo na última sexta-feira (6). No entanto, chamou atenção a ausência de Neymar e qualquer outro familiar do atleta. Todavia, a namorada dele, Bruna Biancardi, explicou o ocorrido.

Aliás, vale lembrar que o parto não estava agendado para a sexta-feira, contudo, como a bolsa rompeu, a influenciadora foi para o hospital e a filha nasceu.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse Bruna lembrando que Bianca, sua irmã, a acompanhou nos primeiros momentos. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou Bruna nos stories do Instagram.

Ainda na rede social, Bruna contou que Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, chegou junto com o pai ao Brasil para conhecer a irmã mais nova.

Neymar estava na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal, quando foi comunicado do nascimento da filha. O clube liberou o jogador para viajar ao Brasil. Mavie nasceu no São Luiz Star, uma maternidade de luxo em São Paulo. Entre as regalias do local, estão garçons, chefs de cozinha, adega e marca de grife para os lençóis. A diária no hospital chega a custar R$ 12 mil.

