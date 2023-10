Confira os dez jogos da rodada de abertura das Eliminatórias da Ásia

Com a realização de dez jogos, teve início nesta quinta-feira (12/10), as eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026. A Indonésia foi a seleção que obteve o resultado mais relevante. Afinal, goleou, em casa, Brunei por 6 a 0. O atacante Drajad fazendo três gols. Com isso, os indonésios avançam à segunda fase (de grupos) mesmo se perderem fora de casa, no dia 17, por até cinco gols.

Outra seleção que mandou muito bem foi a da Taipé Chinesa. Afinal, em casa, goleou Timor Leste por 4 a 0. O atacante Yao-Hsing Yu marcou e foi um dos destaques. Veja abaixo todos os resultados.

Eliminatórias da Ásia

Jogos de ida da primeira fase (12/10)

Myanmar 5×1 Macau

Taipé 4×0 Timor Leste

Maldivas 1×1 Bangladesh

Singapura 2×1 Guam

Nepal 1×1 Laos

Camboja 0x0 Paquistão

Hong Kong 4×0 Butão

Indonésia 6×0 Brunei

Afeganistão 1×0 Mongólia

Yemen 2×0 Sri Lanka

Jogos de volta da primeira fase (17/10)

Guam x Singapura – 1h45

Mongólia x Afeganistão – 4h

Paquistão x Camboka – 6h

Timor Leste x Taipé – 8h

Sri Lanka x Yemen 6h30

Macau x Myanmar – 8h30

Bangladesh x Maldivas – 8h45

Laos x Nepal 9h

Butão x Hong Kong – 9h

Brunei x Indonésia – 9h15

Entenda o regulamento das Eliminatórias da Ásia

Este regulamento é um dos mais complicados da Copa-2026: são 46 seleções que lutam por oito vagas diretas e uma vaga para a repescagem. Entretanto jogam cinco fases, sendo que a terceira é a mais importante: afinal, garante seis vagas diretas. Mas a quarta fase tambem garante duas vagas. Já a última é um playoff.

1 – Primeira fase: 20 seleções

São os selecionados com os piores rankings. São dez mata-matas de ida e volta. Dessa forma, os vencedores avançam de fase.

2 – Segunda fase: 36 seleções (26 pré-classificadas e 10 que avançaram da primeira fase)

São 9 grupos de 4. Jogam em turno e returno e os dois primeiros colocados se classificam para a terceira fase.

3- Terceira fase: 18 seleções

São 3 grupos de 6. Jogam em turno e returno em seus grupos. Os dois primeiros avançam para a Copa do Mundo. Mas aqueles que terminarem em terceiro e quarto vão para a repescagem.

4 – Repescagem: 6 seleções

São divididas em 2 grupos de 3. O campeão de cada grupo da repescagem vai à Copa. Mas os segundos colocados ainda têm uma chance final: jogam um playoff asiático.

5 – Playoff asiático – 2 seleções

As seleções que terminaram em segundo lugar de seus grupos da repescagem jogarão em turno e returno em novembro de 2025. Dessa forma, quem vencer jogará o playoff final contra seleções das outras confederações da Fifa. Enfim, deste playoff final sairá os dois últimos classicados para a Copa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.