Rafael inicia transição ao campo com chance de jogar este ano

Rafael, lateral-direito do Botafogo, iniciou processo de transição ao campo na quarta-feira (11). O jogador se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. Segundo o jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”, ainda não dá para estipular um prazo de retorno do camisa 2 aos jogos.

Rafael apareceu correndo, sozinho, no campo do centro de treinamento do Botafogo. Enquanto isso, os demais jogadores do elenco iniciaram a preparação para a partida contra o América-MG, no dia 18 de outubro, em Belo Horizonte.

A lesão no joelho esquerdo de Rafael foi durante o clássico do Botafogo contra o Vasco no dia 2 de julho, no Nilton Santos. Assim, na ocasião, após sentir fortes dores no local, o lateral foi substituído aos 31 minutos do primeiro tempo.

Após um diagnóstico inicial, o Botafogo projetou o retorno do jogador apenas para 2024. No entanto, com a evolução da recuperação da lesão, existe a expectativa, mesmo que pequena, pelo retorno de Rafael ainda nesta temporada.

Sem o camisa 2, Di Plácido se tornou o titular na posição. No entanto, em algumas ocasiões com o técnico Bruno Lage, que deixou o Botafogo recentemente, Tchê Thcê, improvisado, jogou no setor.

