Flamengo busca as renovações de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro

Com a chegada de Tite, o Flamengo volta suas atenções para renovar o contrato de três ídolos desta atual geração. Nesse sentido, o Departamento de futebol do clube intensificou os contatos com os agentes de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Além disso, pretende avançar nas negociações até o retorno do presidente Rodolfo Landim ao Brasil, na próxima semana. A informação é do portal “ge”.

Nesta quinta-feira (12), o novo comandante iniciou cedo o trabalho ao lado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz e de toda sua comissão técnica. Além disso, Bruno Spindel, Juan e Fabinho Soldado também estiveram presentes no Ninho do Urubu a partir das 10h (de Brasília) para avançar no planejamento.

Braz foca na renovação do camisa 10

Embora o contrato de Gabigol termine apenas em dezembro de 2024, a direção rubro-negra pretende solucionar rapidamente a pendência com a permanência do camisa 10. Em baixa, o atacante busca reencontrar o bom futebol e usa a Data Fifa para voltar à equipe titular.

Em julho, Marcos Braz chegou a discutir com o atleta, mas a relação melhorou, e o vice-presidente de futebol pretende tomar à frente das conversas e pautar a transação pessoalmente.

Mesmo com a reformulação do elenco para o ano que vem, o Flamengo não quer perder o artilheiro desta geração, que é ídolo não só da torcida, como também das crianças. No duelo contra o Athletico-PR, em Cariacica, Braz e Gabigol já estavam bem próximos, e a discussão no duelo contra o Fortaleza não dificultará as conversas.

Tratativas por Bruno Henrique

Em meio ao impasse na possível renovação de Bruno Henrique, Marcos Braz e Bruno Spindel conversaram com o agente do atacante. No momento, as conversas não avançaram. Até porque o camisa 27 está valorizado no mercado. Sendo assim, Palmeiras tem acompanhado de perto o caso e fez uma proposta.

Por outro lado, o clube carioca acredita que a retomada das conversas foram positivas e tenta chegar a um denominador comum com o staff do atleta. impasse inicial é sobre o tempo de contrato, visto que o jogador quer pelo menos três. O jogador e seu agente se sentiram desprestigiados por não terem sido procurados em julho, quando o camisa 27 já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Ribeiro quer permanecer

A próxima etapa da reformulação, impulsionada por Tite, Braz e Spindel, será o diálogo com o staff de Everton Ribeiro. O camisa 7 tem muita identificação com a torcida e o desejo de ficar no clube, ainda mais com a chegada de Tite.

Internamente, a direção do clube acredita que o meio-campista é essencial no grupo. Everton tem qualidade técnica, como também é uma das lideranças dentro do elenco.

Adaptado ao Rio de Janeiro, o atleta participou da Copa do Mundo 2023, e no Qatar, quando Tite comandava a Seleção. Com isso, pode subir de produção e ter um 2024 melhor com o comandante no Ninho do Urubu.

