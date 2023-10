Holanda x França: escalações e onde assistir

Duas grandes seleções do futebol mundial se enfrentam nesta sexta-feira (13). Holanda e França medem forças às 15h45, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida decisiva no Grupo B da competição terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega a França?

Entre as principais potências do futebol mundial nos últimos anos, a seleção francesa segue forte, com uma das melhores campanhas desta Eliminatórias. A França lidera o Grupo B com 15 pontos conquistados em cinco jogos, e 100% de aproveitamento. Ou seja, um triunfo nesta sexta-feira praticamente garante a classificação.

No entanto, o técnico Didier Deschamps terá alguns desfalques para enfrentar a Holanda. Lesionados, Wesley Fofana, Kimpembe, William Saliba, Upamecano, Koundé e Disasi estão fora de combate. Por outro lado, os franceses poderão contar com a presença do astro e capitão da equipe, Kylian Mbappé, confirmado no ataque.

Como chega a Holanda?

Diferente do adversário desta sexta-feira, a Holanda não vive uma fase boa e precisa dar uma resposta para seus torcedores, apesar da extensa lista de desfalques. Dessa forma, o técnico Ronald Koeman não poderá contar com 11 jogadores por problemas físicos: Gakpo, Timber, Botman, De Ligt, Frenkie de Jong, Flekken, Memphis Depay, Noa Lang, Koopmeiners, Malacia e Berghuis.

Além disso, a Holanda é apenas a vice-líder do Grupo B, com os mesmos 9 pontos da Grécia. Ou seja, em caso de tropeço nesta sexta-feira, em conjunto com um resultado positivo dos gregos nesta rodada, a Laranja Mecânica vai correr sérios riscos de não ir à Eurocopa.

Holanda x França

7ª rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 13/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (HOL)

Holanda: Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, Veerman, Blind; Simons, Weghorst, Malen. Técnico: Ronald Koeman

França: Maignan; Pavard, Konate, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Onde assistir: ESPN e Star+

