Conmebol irá ouvir André, do Fluminense, antes da decisão; saiba mais

Antes da decisão da Copa Libertadores, a Comissão Disciplinar da Conmebol enviou um documento ao Fluminense em que convoca André para uma audiência. Nesse sentido, a entidade irá conversar com o volante, pautada no Código Disciplinar, que se refere às condutas dos jogadores na competição. A informação é do portal “ge”

Dessa forma, a entidade marcou a audiência para o dia 17 de outubro, pela manhã. A acusação irá conversar com o atleta, sobre ele ter chutado um microfone na área técnica do Internacional, no jogo de ida das semifinais. Apesar do atleta estar com a seleção brasileira e ter o jogo contra o Uruguai neste mesmo dia, a Comissão irá analisar o caso.

A Conmebol enquadrou André no no Artigo 11, parágrafo 2, inciso c) do Código Disciplinar. Essa lei, portanto, se refere aos princípios de conduta dos jogadores.

“Artigo 11. Princípios de Conduta (…)

2. Constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção aos referidos princípios: (…)

c. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado;”

Volante deve ser apenas advertido

A tendência é que o camisa 7, um dos destaques do Fluminense nesta temporada, seja apenas advertido, pautado no Artigo 65 dos Estatutos da Conmebol. Sendo assim, caso a sanção seja aplicada, há uma lista de punições a ser cumprida.

Advertência;

Repreensão, advertência ou aviso;

Multa econômica, que nunca será inferior a 100 DÓLARES;

Suspensão por um número de partidas ou por um período de tempo;

Proibição de acesso aos vestiários e/ou de ocupar o banco de reservas;

Suspensão para exercer qualquer função relacionada com o futebol por um número de partidas ou por um período de tempo;

Proibição de exercer qualquer atividade relacionada com o futebol;

Proibição de acesso aos estádios;

Retirada de um título ou prêmio;

Retirada da licença, habilitação ou permissões.

Por fim, caso a entidade decida pela por uma punição mais severa, o foco deve ser na multa, o que não afetaria a presença do atleta na final. André, portanto, não é reincidente no artigo 65, o que facilita a condução do julgamento.

Glória Eterna

A final da Libertadores está marcada para o próximo dia 4 de novembro, quando Fluminense e Boca Juniors irão medir forças, às 17h (de Brasília). Nesse sentido, a equipe carioca busca o título inédito, depois de ter deixado escapar ao perder para a LDU-EQU, na edição de 2008.

Antes disso, os comandados de Fernando Diniz voltam a campo dia 19, às 21h30, para encarar o Corinthians, também no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

