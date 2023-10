Eliminatórias da Euro: Haaland faz dois e Noruega goleia Chipre

A Noruega foi até Larnaca, no Chipre, e, com dois gols de Haaland, além de tentos de Sortloth e Aursnes, goleou a seleção da casa por 4 a 0 nesta quinta-feira (12/10). O duelo foi pelo Grupo A das Eliminatórias da Euro. Assim, segue na disputa pela vaga à fase final da competição. Afinal, tem 10 pontos, contra 12 dos espanhóis e 15 da líder Escócia (mas apenas os dois primeiros avançam).

Chipre, com a derrota, segue sem pontuar: seis jogos, seis fracassos. Geórgia, com 4 pontos, completa o grupo.

veja aqui a tabela de classificação das Eliminatórias da Euro

A Noruega mandou no jogo, mas foi muito tímida nos arremates, mesmo contando com Haaland no ataque, Ainda assim chegou aos gol aos 33 minutos. Haaland recebeu na área, mas não conseguiu sair da marcação cipriota. Contudo, a bola sobrou para Sortloth, que bateu de fora da área. A bola desviou num zagueiro e enganou o goleiro Mall.

No segundo tempo, a Noruega deslanchou depois dos 20 minutos, com Haaland fazendo a diferença. Aos 21. Após escanteio da esquerda Haaland bateu fortemente no ângulo. Aos 26, Antonio Nusa, que entrara pouco antes, foi ao fundo e cruzou para Haaland, de cabeça, ampliar. Dez minutos depois, Aursnes fechou o placar aproveitando um bate-rebate em nova jogada de Nusa.

