Espanha vence Escócia nas Eliminatórias da Eurocopa

A Espanha acabou com a invencibilidade da Escócia nas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Os espanhóis venceram por 2 a 0, nesta quinta-feira (12), em Sevilha, pela 7ª rodada do Grupo A e seguem na briga pela liderança da chave. Morata e Sancet, que saiu do banco de reservas, garantiram os gols da vitória.

Dessa maneira, a Espanha chegou aos 12 pontos e se manteve na vice-liderança do Grupo A. Ao mesmo tempo, a vantagem para a Noruega, que venceu o Chipre nesta quinta, segue em dois pontos, e a briga pela classificação segue acirrada. Contudo, Espanha e Geórgia, (4ª colocada com quatro pontos), têm uma partida a menos e o time comandado pelo técnico De la Fuente pode chegar a mesma pontuação dos líderes.

Por outro lado, a Escócia encerrou uma campanha de 100% de aproveitamento e conheceu a primeira derrota nas Eliminatórias. Os escoceses seguem na liderança do Grupo A, com 15 pontos, mas, com uma partida a mais que a Espanha.

Espanha x Escócia

Em um primeiro tempo com amplo domínio da posse de bola por parte da Espanha, o sistema defensivo da Escócia funcionou e as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Os donos da casa pressionaram, criaram chances, mas não conseguiram superar a marcação escocesa. Nas melhores oportunidades dos espanhóis, Morata teve um gol anulado por impedimento e Merino acertou a trave após aproveitar uma sobra de bola na área adversária.

O cenário do segundo tempo foi o mesmo, e a partida seguiu animada. Aos 14 minutos, a Escócia teve um belo gol de McTominay anulado por falta após revisão do VAR. Mas, a Espanha manteve a pressão e conseguiu abrir o placar com Morata, aos 28 minutos. Os visitantes até levaram perigo na tentativa de empate, porém foram os espanhóis que balançaram a rede novamente. Após escorregão de Hickey, que estava com amplo domínio da bola, Joselu apareceu como ladrão e cruzou para Sancet sacramentar o resultado de 2 a 0.

