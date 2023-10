Cruzeiro treina, mas técnico não define time que pega o Cuiabá

Técnico do Cruzeiro, Zé Ricardo comandou nesta quinta-feira (12) o penúltimo treino antes da partida contra o Cuiabá, sábado (14), às 21h, na Arena Pantanal. O comandante teve todo o grupo na atividade, porém o time ainda não foi definido. Matheus Jussa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogará. Felipe Machado, todavia, pode ser o substituto.

Outro jogador que poderia ocupar a posição no meio campo é Fernando Henrique. Ele, porém, também está suspenso por expulsão diante do América-MG. Outro que está fora por cartão amarelo é Bruno Rodrigues

No ataque, apesar de não ser titular, Bruno Rodrigues também fica fora, por ter levado o terceiro amarelo. O ataque, entretanto, poderá ter algumas mudanças no trio de frente. Contra o América, o Cruzeiro teve Wesley, Arthur Gomes e Nikão.

A expectativa maior é pela utilização do O meia Matheus Pereira, no entanto, deverá retornar ao time após se recuperar de lesão. Outro que poderá voltar é Wesley Gasolina, que deixou o departamento médico. Já o zagueiro João Marcelo seguiu os trabalhos físicos, após sofrer desgaste muscular no treino.

O time do Cruzeiro segue em 15º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. Para atrair a atenção da torcida, o clube anunciou algumas medidas para se aproximar seu torcedor. Uma das principais medidas será ingressos a preços populares para os seis jogos que restam para a equipe em Belo Horizonte.

