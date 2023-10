Turquia vence Croácia e lidera Grupo D das Eliminatórias da Euro

Favoritas do Grupo D das Eliminatórias para a Euro-2024, Croácia e Turquia se enfrentaram nesta quinta-feira (12/10). O jogo foi pela sexta rodada, no Estádio Opus, em Osijek. Superior mesmo como visitantes, os turcos venceram por 1 a 0, belo gol de Ylmaz, aos 31 do primeiro tempo. Esta foi a primeira vez na história que a Croácia perdeu em casa para a Turquia.

Com o resultado, a Turquia assumiu a liderança, com 13 pontos, deixando a Croácia com dez. Como se classificam dois por grupo, turcos e croatas seguem tranquilos quanto às vagas. O grupo se completa com Armênia e Gales (ambos com sete pontos) e Letônia (três). Restam mais duas rodadas para o fim.

Golaço garante a vitória da Turquia

No primeiro tempo, a sensação foi de que a Turquia é que jogava em casa. Logo no primeiro minuto, Ylmaz recebeu pela esquerda e chutou com muito perigo. Aos 10 e 13, o goleiro croata Livakovic fez duas defesas incríveis em chutes de Akturkoglu. Mas, aos 30, Ylmaz recebeu lançamento de Ozcan e tocou encobrindo o goleiro Livakovoc, que saiu da área tentando fechar o ângulo do atacante. Mas sem sucesso.

No segundo tempo, a Croácia equilibrou o jogo. Teve mais posse, mas seguiu finalizando pouco. Já a Turquia assustava nos contra-ataques. Apenas nos dez minutos finais o time croata partiu para cima. Chegou a ter um gol anulado (por impedimento) e, aos 45, teve um pênalti a seu favor, mas o árbitro foi ao VAR e cancelou. Fim de jogo e muita festa dos turcos pela vitória histórica e pela liderança do grupo.

