Corinthians goleia Libertad Limpeño e avança na Libertadores feminina

Com um segundo tempo perfeito, o Corinthians bateu o Libertad Limpeño, nesta quinta-feira (12), por 5 a 0, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina. O confronto foi disputado pelo Grupo C, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Gabi Zanot, Victória, Andressa, Jheniffer e Paulinha marcaram os gols da equipe brasileira.

Com o triunfo, o Timão garantiu o primeiro lugar no grupo e está na próxima fase da competição continental. Agora, as meninas corintianas aguardam o duelo entre Internacional e Boca Juniors, válido pelo Grupo D, para descobrir quem será o adversário nas quartas de finais.

Primeiro tempo

Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o Corinthians foi superior e mostrou o porquê de ser favorito ao título. No entanto, as meninas não conseguiram estufar a rede. Portilho fez ótima jogada individual e cruzou, na medida, para Tamires cabecear e obrigar a goleira Ortiz a fazer uma grande defesa.

Em outra boa chegada, Duda Sampaio cruzou para Tarciane dominar e finalizar em direção ao gol. Ortiz voltou a aparecer bem e foi uma das responsáveis por segurar o empate na etapa inicial.

Segundo tempo

Com as entradas de Gabi Zanotti, Victória e Yasmin, o Corinthians se impôs e construiu, de vez, a goleada sobre a equipe paraguaia. Depois do lançamento de Duda Sampaio, Yasmin rolou para Victória Albuquerque, que abriu o placar para as Brabas, aos 7. Dois minutos depois, Gabi Zanotti e Gabi Portilho mostraram sintonia, e a camisa 10 cabeceou para o fundo da rede.

Com facilidade, Yasmin foi para a cobrança de escanteio e achou Andressa na área. Dessa forma, a atleta dividiu com a goleira, porém desviou para marcar o terceiro. Por fim, a bola desviou no braço de Genes, na área, e a árbitra assinalou o pênalti. Jheniffer cobrou com categoria, sem chance para a goleira.

O Corinthians ainda teve tempo para marcar o quinto. Em um erro na saída de bola do Libertad, Paulinha teve espaço para dominar, ver a goleira adiantada e mandar por cobertura. Um verdadeiro golaço para sacramentar a goleada e a classificação. No último lance, Fernandinha acertou a trave, e a arqueira afastou o perigo.

