Vasco quita parcela atrasada com o Atlético por compra de Jair

O Vasco quitou, nesta semana, a dívida que tinha com o Atlético de uma das parcelas pela compra do meia Jair. O valor pago foi de US$ 658 mil (cerca de R$ 3,32 milhões). No total, a negociação do jogador custará ao time carioca R$ 13 milhões. A informação do pagamento é do jornalista Fábio Torres.

Atrasada desde o dia 25 de julho, o Vasco conseguiu transferir o valor da parcela ao Atlético após a 777 Partners, responsável pela SAF cruz-maltina, transferir o aporte ao clube no início da semana. Aliás, vale destacar que essa foi a segunda parcela da negociação. A primeira, paga com o mesmo valor da segunda, venceu em março.

Após passar do prazo do pagamento da segunda parcela, o Vasco prometeu ao Atlético que quitaria o valor em setembro. No entanto, sem cumprir com o combinado, o Galo acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. Posteriormente, o Cruz-Maltino quitou a dívida.

Assim, as próximas duas e últimas parcelas do pagamento pela compra do Jair, também no valor de cerca de R$ 3,32 milhões, vencerão nos dias 25 de janeiro e 25 de abril de 2024.

Além de Jair, dívidas em outras negociações

Em dia com o Atlético, o Vasco, agora, terá que resolver outras pendências. O clube está em débito com outros clubes, como por exemplo, o Atlético Tucuman, da Argentina, e do Nacional, do Uruguai, pelas compras do zagueiro Capasso e do lateral Puma Rodríguez, respectivamente.

