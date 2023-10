Técnico Sylvinho, ex-Corinthians, faz história na Albânia

O técnico brasileiro Sylvinho segue fazendo história na Albânia. O ex-lateral de Arsenal/ING e Seleção Brasileira, que recentemente comandou o Corinthians, assumiu os Albaneses em janeiro. Desde então, a seleção é só sucesso. É uma das sensações das Eliminatórias para a Eurocopa. Nesta quinta-feira (12/10), deu uma surra na República Tcheca, 3 a 0, gols de Seferi (dois) e Asani. Assim, chegou aos 13 pontos, na liderança do Grupo H. Faltam dois jogos para cada seleção do grupo e, com isso, os albaneses precisam de apenas mais dois pontos (contra Moldávia e a lanterna Ilhas Faroe em casa) para avançar à fase final, o que parecia impensável no início da competição.

Veja aqui a tabela de classificação das Eliminatórias da Euro

Além dos líderes albaneses, o grupo conta com Polônia (9 pontos), República Tcheca (8), Moldávia (8) e Ilhas Faroe (eliminada, com 1). No outro jogo desta quinta, a Polônia fez 2 a 0 nas Ilhas Faroe e a Moldávia folgou.

Silvinho montou uma Albânia bem compacta na defesa. Dessa forma, deixou a bola com os tchecos e apostou em contra-ataques. E ao fazer o primeiro gol aos nove minutos, tratou de ficar esperando ainda mais o rival em seu campo. Para melhorar a situação, o tcheco Chytil foi expulso aos 39 da etapa inicial. Com um a mais durante todo o segundo tempo, a Albânia aproveitou os erros defensivos dos visitantes e ampliou aos 6 e aos 28 minutos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.