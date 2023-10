Portugal x Eslováquia: escalações e onde assistir

Com a melhor campanha das Eliminatórias da Eurocopa 2024, Portugal volta a campo nesta sexta-feira (13), às 15h45, quando recebe a Eslováquia pela 7ª rodada do Grupo J. Ao todo, os portugueses venceram as seis primeiras rodadas e estão com 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Roberto Martínez e podem carimbar o passaporte para o torneio em caso de vitória diante de seus torcedores. Dessa maneira, o duelo que acontece no Estádio do Dragão, em Porto, terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Como chega Portugal?

Líder do Grupo J com 18 pontos, os portugueses garantem a classificação para a Eurocopa 2024 em caso de vitória nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo, se a partida contra a Eslováquia terminar empatada, Portugal terá que torcer por uma vitória da Islândia contra o Luxemburgo para carimbar o passaporte para a Alemanha, país que vai sediar a competição.

Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Martínez terá apenas o desfalque de Ricardo Horta, lesionado. Além disso, Cristiano Ronaldo, craque e capitão da equipe, está confirmado para o jogo.

Como chega a Eslováquia?

Vice-líder do Grupo J, a Eslováquia pretende dificultar a vida dos portugueses e ainda sonha com a classificação para a Euro. A equipe está com 13 pontos e pode dar um grande passo para a classificação em caso de triunfo nesta sexta-feira. Porém, os eslovacos precisam ficar atentos com Luxemburgo, terceiro colocado com 10 pontos.

No entanto, a boa notícia para os torcedores da Eslováquia é que o técnico Francesco Calzona não terá desfalques para o jogo em Porto e poderá escalar o time com força máxima nesta sexta-feira.

Portugal x Eslováquia

7ª rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 13/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Portugal: Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

Eslováquia: Dubravka; Tomic, Gyromber, Skirinar e Hancko; Lobotka, Duda e Benes; Mak, Haraslin e Bozenik. Técnico: Francesco Calzona.

Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

VAR: Angelos Evangelou (GRE)

Onde assistir: SporTV

