Colômbia e Uruguai empatam num jogaço em Barraquilla

No melhor jogo das Eliminatórias da América do Sul até o momento, Colômbia e Uruguai empataram em 2 a 2, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, nesta quinta-feira (12/10). O são-paulino James Rodríguez começou como titular e fez ótima partida, além de um dos gols dos colombianos, que jogaram em casa. O outro tento foi de Uribe. Mas o Uruguai buscou o empate com Mathias Olivera e com Darwin Núñez, de pênalti. Este aos 45 da etapa final.

O jogo foi no horário da tarde (15h30 da Colômbia) sob fortíssimo calor. Era uma estratégia colombiana para minar a Celeste no lado físico. Mas sem sucesso. Além disso, a seleção da casa terminou com dez (o goleiro Vargas foi expulso no lance do segundo gol uruguaio). Quase levou a virada. A Colômbia foi aos cinco pontos e o Uruguai com quatro, mas ambos na zona de classificação para a Copa (G6).

James Rodriguez começa como titular e marca para a Colômbia

Invicta sob o comando de Néstor Lorenzo e jogando em casa, era de se esperar uma Colômbia incisiva. Mas, tirando um chute de Luis Diáz, o Uruguai foi quem mostrou futebol superior durante os primeiros 30 minutos. Afinal, teve criação eficiente e sempre próximo da área da seleção da casa. Mas uma bela jogada aos 34 minutos colocou os colombianos na frente. Borré achou o lateral Santiago Árias bem colocado na direita e este cruzou para James Rodríguez. O astro maior de sua seleção ajeitou de direita e mandou bomba de canhota. Colômbia 1 a 0.

O jogo mudou, com a seleção da casa bem mais perigosa e a Celeste sentindo o gol. Nos acréscimos, James cobrou falta, que ele mesmo sofreu, na cabeça de Borré. Contudo, goleiro Mele fez defesa espetacular evitando o segundo gol. Enfim, um primeiro tempo de boa qualidade e muito suor no calor excessivo de Barranquilla.

Segundo tempo elétrico

O técnico uruguaio Marcelo Bielsa fez duas mudanças no intervalo. Um dos reservas, Mathias Olivera, empatou o jogo logo no primeiro minuto. Após escanteio da esquerda cobrado por De La Cruz, o reserva que entrou no lugar de Piquerez mandou de cabeça. Porém, aos seis, depois que o Uruguai perdeu a chance de virar o placar, Luis Díaz roubou a bola na esquerda do ataque. Assim, iniciou um ataque que terminou com cruzamento de Borré para arremate certeiro de Uribe. Colômbia novamente na frente. E mais uma vez o Uruguai sentiu o gol. A Celeste se desconcentrou e viu a Colômbia quase ampliar em chutes na trave de James Rodríguez e da fera do Fluminense, Árias.

A entrada do flamenguista Arrascaeta deu um pouco mais de qualidade na criação uruguaia. Foi dele o passe para Maxi Araújo (outro que entrou no segundo tempo) perder o gol do empate: isolou chutando da marca do pênalti com o goleiro Vargas batido.

Uruguai empata no fim

Mas, aos 41, Darwin Núñez cobrou rapidamente uma falta do meio de campo, lançando Maxi Araújo recebeu lançamento de Darwin Núñez. O atacante entrou livre e trombou na área com o goleiro Vargas. Pênalti para o Uruguai e Vargas expulso. A penalidade só foi cobrada aos 45, por Darwin Núñez: 2 a 2. Com dez, a Colômbia se fechou nos acréscimos e quase levou a virada num chute de De la Cruz. Empate justo para um grande jogo, com 29 finalizações (15 do Uruguai e 14 da Colômbia) e muita emoção.

COLÔMBIA 2X2 URUGUAI

3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data e Horário: 12/10/2023

Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Árias, Sánchez, Cuesta e Fabra; Barrios, Uribe (Richard Ríos, 21’/2ºT) e Jhon Árias (Montero, 44’/2ºT); Borré (Sinisterra, 34’/2ºT); James Rodríguez (Carrascal, 34’/2ºT) e Luiz Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

URUGUAI: Mele; Nández (Arrascaeta, 16’/2ºT), Ronald Araújo, Sebastián Cáceres e Piquerez (Mathias Olivera, Intervalo); Ugarte (Max Araújo), Valverde e De la Cruz; Pellistri (Cristian Olivera, Intervalo), Darwin Núñez e Brian Rodríguez (Vecino, 27’/2ºT). Técnico: Marcelo Bielsa.

Gols: James Rodríguez, 34’/1ºT (1-0). Mathuias Olivera, 1’/2ºT (1-1); Uribe, 6’/2ºT (2-1); Drawin Núñez, de pênalti, 45’/2ºT (2-2)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Vargas (COL)

Cartão Vermelho: Vargas (COL, 41’/2ºT)

