Renato e presidente do Grêmio se reúnem e dão fim a polêmica

A polêmica entre Renato Gaúcho e o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, parece ter chegado ao fim. O técnico treinou o time nesta quinta-feira (12), mas antes teve uma conversa com o dirigente. Houve manifestações de ambas as partes no último fim de semana. No entanto, apararam as arestas e voltaram às suas funções.

Depois da derrota para por 3 a 2 para o Internacional, pelo Brasileiro, Renato Gaúcho não concedeu entrevista coletiva e deixou o estádio rumo ao Rio de Janeiro. Alberto Guerra tomou a palavra, conversou com os jornalistas e enfatizou seu descontentamento com o treinador.

No meio da tarde desta quinta, porém, Renato e Alberto se reuniram numa sala no centro de treinamento do clube. Depois, no entanto, deixaram o vestiário juntos e, lado a lado, foram para o gramado. Conversaram mais um pouco. Em seguida o treinador se reuniu o grupo para uma rápida conversa. O dirigente assistiu do banco de reservas.

Depois do bate-papo com os jogadores, Renato sentou-se ao lado do presidente e do vice de futebol, Antônio Brum. Os três ficaram lá durante todo o período de treino da equipe.

Treino tem algumas ausências

Luis Suárez, liberado para viajar a Barcelona para concluir o processo de sua cidadania espanhola, não treinou. O lateral-direito João Pedro, liberado para resolver questões pessoais, também não participou da atividade.

O volante Carballo, com dores no púbis, permaneceu na academia tratando do problema. Ele, inclusive, pediu dispensa da seleção uruguaia. Já o atacante João Pedro Galvão, recuperado de desconforto muscular, treinou com os companheiros.

