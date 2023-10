Diniz diz que não espera jogo fácil contra a Venezuela

Antes da bola rolar para a partida entre Brasil e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, o técnico Fernando Diniz falou que não espera jogo fácil. Em entrevista ao “SporTV”, ele elogiou o adversário.

“A gente não acha que tem que fazer goleada e também quem acha isso da Venezuela está muito mal informado. A Venezuela perdeu de 1 a 0 para a Colômbia jogando em Barranquilla, um jogo que foi extremamente difícil. E ganhou de 1 a 0 do Paraguai merecidamente. Teve um placar de 0 a 0 nos últimos quatro anos com o Brasil. O Brasil teve algumas vitórias em jogos difíceis contra a Venezuela. É um time que tem todo o nosso respeito”, disse.

O comandante brasileiro falou sobre o processo de adaptação e citou que os jogadores têm respondido bem à mudança.

“A gente está se adaptando rapidamente a eles, e eles estão muito abertos para se adaptarem àquilo que eu penso futebol. Você jogar com a maior matéria-prima do mundo facilita para qualquer treinador, e para mim está sendo um privilégio trabalhar com eles”, afirmou.

Por fim, Diniz falou sobre a mudança de Rodrygo, que jogará na direita.

“Eles vão jogar de acordo com o que o jogo pedir. O Rodrygo é um jogador que tem características para jogar na ponta, para jogar por dentro com aproximação… Ele vai ter muita liberdade para flutuar no campo, que é uma coisa que eu gosto que os jogadores façam. Depende muito do que o jogo pedir. Se o jogo pedir para ele ficar mais aberto, ele vai ficar mais aberto. Mas eles vão ter liberdade para se encontrarem em outros setores do campo”, finalizou.

