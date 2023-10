Gabigol dá boas-vindas a Tite no Flamengo após polêmica

Engana-se quem achou que ficaria alguma rusga ou mágoa entre Gabigol e Tite. Nas primeiras horas do gaúcho no Ninho do Urubu, um abraço carinhoso selou o início de trabalho. Nesse sentido, o Flamengo divulgou a primeira imagem dos dois juntos, com um aperto de mãos, que foi compartilhado pelo atacante como forma de boas-vindas.

“Seja bem-vindo ao maior do Brasil”, disse o camisa 10 em seu Twitter ao se referir ao novo comandante.

Seja bem-vindo ao maior do Brasil! https://t.co/23rM485YeT — Gabriel Barbosa (@gabigol) October 12, 2023

Aparentemente as polêmicas ficaram no passado. Caberá ao técnico, portanto, potencializar o futebol de seu atacante, que vivenciou momentos de protagonismo nesta geração e tem nada menos que onze títulos pelo Rubro-Negro. Por outro lado, vive sua pior fase na equipe carioca, ao ficar na reserva por três jogos consecutivos.

Entenda a polêmica

Ao longo da passagem de Tite pela seleção brasileira, Gabigol foi um dos onze jogadores que atualmente estão no Flamengo, que foram chamados pelo treinador. Entre 2018 e 2022, o atacante foi figurinha constante nas listas, porém ficou de fora da Copa do Mundo, no Qatar.

Na temporada passada, o Rubro-Negro conquistou o tricampeonato da Libertadores, desta vez, sob o comando de Dorival Júnior. Durante a comemoração, com trio elétrico no Centro do Rio, a torcida entoou um cântico em forma de indireta ao treinador, e o jogador corroborou.

“Ô Tite, vai se f…, o Gabigol não precisa de você”, foi gritado pela torcida, enquanto Gabigol respondeu: “Eu já jogo em uma Seleção”.

Retomada das negociações

As polêmicas ficaram no passado, tanto que Tite tem carta branca para iniciar a reestruturação do elenco e conta com o camisa 10. Diante disso, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, pretende tomar à frente das conversas e pautar a tentativa de renovação.

Embora o contrato do atleta termine apenas em dezembro de 2024, a direção rubro-negra pretende solucionar rapidamente as conversas com a permanência do camisa 10. Em baixa, o atacante busca reencontrar o bom futebol e usa a Data Fifa para voltar à equipe titular.

