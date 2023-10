Nos acréscimos, Equador arranca vitória contra a Bolívia

Jogando na cidade de La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Bolívia e Equador tiveram confronto que só foi decidido nos acréscimos do segundo tempo. Com tento marcado já aos 50 minutos, os visitantes marcaram seus três primeiros pontos na competição, já que começaram a disputa com punição por conta do “Caso Byron Castillo”. Por sua vez, a equipe de Gustavo Costas acumulou seu terceiro revés na terceira rodada.

O mando de campo pertencia a La Verde, mas quem detinha maior controle da posse e demonstrava maiores condições de formular jogadas no ataque eram os equatorianos. Todavia, apesar desse domínio que ultrapassava a casa dos 60% de posse, a Tri não conseguia necessariamente estabelecer uma pressão. Errando muitos passes no último terço de campo, o Equador só conseguiu ser efetivamente mais agudo no ataque em finalização de média distância onde Kendry Páez bateu firme e o arqueiro Guillermo Viscarra fez uma defesa segura.

Por sua vez, a equipe da casa tinha muitas dificuldades em estabelecer linhas de passe até mesmo para explorar a característica mais marcante de duelos na cidade de La Paz: as batidas de média distância. Usando muitos lançamentos e cruzamentos que não tinham sucesso em encontrar Marcelo Moreno, a Bolívia se desfazia constantemente da bola e facilitou o trabalho da defensiva equatoriana.

Já aos 44 minutos, período em que o confronto parecia ir para o intervalo sem gols, dois nomes que simbolizam o presente e o futuro do futebol do Equador apareceram de maneira decisiva. Moisés Caicedo recebeu no círculo central e colocou Páez em velocidade onde o número 16 ganhou da marcação e bateu na saída de Viscarra.

A necessidade de reagir na partida e nas Eliminatórias fizeram a Bolívia se mobilizar de maneira efetiva tanto na postura como em peças distintas. As entradas de Henry Vaca e Rodrigo Ramalho fizeram com que a presença ofensiva de La Verde fosse mais numerosa. Foi justamente nesse período da partida que os ataques da equipe da casa levaram mais perigo quando Vaca, em batidas de fora da área, pararam na defesa de Moisés Ramírez além de batida de falta que explodiu no travessão.

É bem verdade que essa atitude forneceu maiores espaços ao rápido time do Equador tentar os contra-ataques onde Enner Valencia até ganhou dos marcadores e driblou o goleiro Viscarra antes de marcar, mas viu seu tento ser anulado por impedimento.

Com isso, a persistência dos bolivianos acabou sendo recompensada aos 37 quando Henry Vaca abriu espaço pelo meio e tocou para Ramallo girar na marcação e bater de perna esquerda, forte, superando Ramírez.

O tento da igualdade trouxe não apenas maior indefinição ao duelo na capital boliviana como serviu para aumentar a tensão no ambiente e o ritmo de trocação entre os sistemas ofensivos. E, aos 50 minutos, Kevin Rodríguez (que entrou em campo já aos 32 do tempo complementar) recebeu dentro da área e bateu firme, estufando as redes e sacramentando o resultado.

