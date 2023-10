Diretor do São Paulo atualiza situações do mercado; Rafinha próximo do acerto

O São Paulo não vai esperar o fim da atual temporada para se planejar de olho em 2024. Diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte indicou nesta quinta-feira (12) os próximos passos no mercado para o próximo ano. Segundo ele, a prioridade é contratar ao menos dois jogadores logo de início.

“Do meio para a frente, são duas posições que achamos que necessita. Uma é o centroavante, que temos o Calleri e vamos avaliar o Erison. Todos acreditamos muito. Se ele tiver uma sequência, se recuperar e se firmar, com o Juan que se movimenta ali, o Erison e o Calleri, tudo bem. Se não conseguirmos um reempréstimo, aí precisaremos de um centroavante e temos que trabalhar muito atrás. E achamos que é preciso um ponta esquerda de um contra um. Independentemente se for destro ou canhoto, mas tipo o Cebolinha. Claro, muito difícil agora que o Tite chegou, mas um jogador desse perfil pelo lado esquerdo do campo. Ainda sentimos um pouco de dificuldade em alguns momentos”, iniciou o dirigente, em entrevista ao canal Arnaldo e Tironi, no YouTube.

Ele destacou o fato de nomes importantes estarem em fase final de recuperação para reforçarem o elenco.

“Temos ao menos cinco reforços para a temporada que vem: a volta do Igor Vinicius, Ferraresi, Galoppo, o Erick que vem do Ceará e o próprio James. Então já começamos a temporada que vem com cinco reforços que não estamos tendo, só o James está aí, mas sem ser utilizado com frequência”, continuou.

Belmonte também adiantou que a permanência do capitão Rafinha, de 38 anos, está bastante encaminhada.

“Rui (Costa, executivo de futebol) já se reuniu com os empresários do Rafinha e a coisa está andando muito bem. A tendência é que renove até o final de 2024. É um anúncio que devemos fazer muito em breve, está praticamente certo. Faltam pequenos detalhes, mas que não vão impedir a renovação. Ele foi fundamental dentro e fora de campo. É o principal líder do elenco junto com o Calleri, absolutamente vencedor e que consegue transitar entre todos os jogadores, dos meninos de Cotia aos estrangeiros. Estamos fazendo um esforço, Rafinha é são-paulino de verdade, quer jogar a Libertadores. Está muito perto, deve ficar conosco”, acrescentou.

Quem também deve seguir no Morumbi é o meia Michel Araújo, que está emprestado pelo Fluminense até o final de 2024 e deve ser comprado pelo São Paulo. O uruguaio, aliás, buscará se adaptar a uma nova posição:

“Ele vai ser testado de segundo volante. Jogador extraordinário porque atua em várias funções e sempre bem, muito comprometido. Se ele mantiver a temporada que teve em 2023 no ano que vem, vamos adquirí-lo, porque é muito importante no elenco, querido por todos, muito participativo e útil. Estamos muito satisfeitos com ele. Ali no lado esquerdo, temos ele e o Nestor, e achamos que o Galoppo também vai se adaptar à função muito bem se precisarmos mudar e ter um ponta esquerda, até porque ainda não temos.”

O dirigente explicou, ainda, a situação de um atleta que está emrpestado ao Cruzeiro, De acordo com ele, Nikão deve retornar ao Morumbi a pedido de Dorival Júnior.

“Dorival já dirigiu o Nikão e gosta dele. A comissão técnica inteira gosta do Nikão. Portanto, ele volta em janeiro. Dorival diz: ‘ele me dá algo no elenco que não tenho’. É um jogador que sustenta pelo lado direito e tem muita qualidade para virar da direita para a esquerda. Não temos um jogador dessa característica, então talvez ele seja útil no elenco do ano que vem. Dorival vai analisar, conversar com o próprio Nikão, que tem contrato conosco, e vai dizer. Se o Dorival quiser, vamos deixar o Nikão aqui”, afirmou.

Entretanto, deve haver dispensas no elenco são-paulino. Jhegson Méndez, que chegou ao Morumbi no começo deste ano, após se destacar pela seleção do Equador na Copa do Mundo, perdeu espaço com Dorival Júnior. Contudo, Belmonte deixou claro que sua performance nesta reta final de temporada será decisiva para o jogador.

“Avaliamos que, se ele não for utilizado nessa reta final de temporada, temos que colocá-lo em algum time, porque não vai ter oportunidade. O Luan ainda tem porque é um volante mais de contenção, e o Gabriel para mudar o formato do jogo. Mas achamos que precisaremos de mais um ou dois jogadores de meio-campo, com características mais semelhantes as do Pablo e do Alisson. Só observar que, quando dá 65 minutos, os dois já estão muito cansados. Se quiser manter o mesmo perfil de jogo, precisamos ter jogadores dessa mesma posição”, concluiu o dirigente.

