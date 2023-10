Argentina vence o Paraguai e segue com 100% nas Eliminatórias

Com uma vitória contundente, a Argentina passou pelo Paraguai nesta quinta-feira (12), no Monumental de Núñez, por 1 a 0. Dessa forma, a seleção tricampeã mundial manteve seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com três vitórias em três jogos, somando nove pontos. Já o Paraguai, em crise, está em penúltimo lugar, com apenas um ponto ganho e nenhuma vitória.

Primeiro tempo

Embora tivesse Messi começando no banco, a Argentina foi superior ao Paraguai durante praticamente todo o jogo. Esta superioridade, aliás, começou a aparecer muito cedo: aos três minutos, após escanteio batido por De Paul, Otamendi bateu de primeira e abriu o marcador. Muito recuados, os paraguaios jogavam duro e davam poucos espaços aos donos da casa, mas também tinham muito menos a posse da bola. Aos poucos, os comandados de Scaloni foram se soltando. Álvarez, aos 25, e De Paul, aos 31, quase marcaram, mas o goleiro Coronel defendeu. Ele, inclusive, fez bela defesa em cabeçada de Nico González. Posteriormente, De Paul acertou a trave.

Segundo tempo

Se a pressão já parecia muito grande, ela prometia aumentar quando Scaloni colocou Messi em campo. Desgastado pela temporada norte-americana, o camisa 10 começou no banco e entrou no lugar de Álvarez. Mas a esperada goleada não se viu em campo. A não ser por um disparo de Lautaro Martínez, para fora, o argentinos também não conseguiram chutar a gol na segunda etapa. Por outro lado, o Paraguai se fechava de todas as formas e arriscava em contra-ataques. O ex-corintiano Balbuena cabeceou para fora, no que foi a única chegada guarani, enquanto os donos da casa buscavam o segundo gol mais em lançamentos longos, sem sucesso. Seja como for, foi o suficiente para vencerem novamente.

ARGENTINA 1×0 PARAGUAI

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – Terceira rodada

Data e horário: 12/10/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

ARGENTINA: Dibu Martinez; Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Lo Celso, 49’/2ºT), Enzo Fernández (Paredes, 35’/2ºT) e Mac Allister; Julián Álvarez (Messi, 8’/2ºT), Lautaro Martínez e Nico González (Ocampos, 48’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

PARAGUAI: Coronel; Balbuena, Gustavo Gómez e Alonso (Villalba, 31’/2ºT); Ramírez (Rojas, intervalo), Sánchez, Campuzano (Ojeda, 30’/2ºT) e Espinoza; Almirón (Ávalos, 41’/2ºT), Bareiro (Sanabria, 25’/2ºT) e Sosa. Técnico: Daniel Garnero.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Rodrigo Correa (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Cartões amarelos: Fernández (ARG); Alonso, Bareiro (PAR)

Gol: Otamendi, 3’/1ºT (1-0)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.