Libertadores Feminina: Inter goleia Boca e pega Colo-Colo nas quartas

Classificado por antecipação para as quartas de final da Libertadores Feminina, o Internacional goleou por 5 a 0 o Boca Juniors na noite desta quinta-feira (12), e assegurou a primeira posição do Grupo D, com 100% de aproveitamento em três rodadas.

As Gurias Coloradas construíram a vitória com quatro gols no primeiro tempo e completaram o placar no fim da segunda etapa. O revés custou a eliminação ao tradicional time argentino.

Com o triunfo, o Inter chegou aos nove pontos e enfrenta nas quartas de final o Colo-Colo, do Chile, no próximo domingo. O Boca, por outro lado, ficou fora em razão do saldo de gols. Isso porque o América de Cali goleou o Nacional no outro duelo da chave, passou em segundo e terá pela frente o Corinthians. Contudo, os confrontos ainda não têm horário definido.

O jogo

A equipe gaúcha abriu três gols de vantagem em apenas 25 minutos. Primeiro, com Roberta de cabeça após cobrança de escanteio, depois com Priscila concluindo por cima da goleira, em por último, Letícia completando livre na área. Aos 40, Analuyza foi derrubada pela goleira Oliveros dentro da área, e Priscila converteu a cobrança de pênalti. No retorno do intervalo, o Internacional desperdiçou boas chances até que aos 41, Sol aproveitou falha na saída do Boca para roubar a bola, avançar e finalizar para superar a goleira.

