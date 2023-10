Chile leva a melhor sobre a seleção do Peru e vence a primeira nas Eiminatórias

No Monumental de Santiago, o Chile derrotou o Peru por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a Roja aparece na quinta posição, com quatro pontos, enquanto a Bicolor aparecem em penúltimo, com apenas um ponto.

Na próxima rodada, o Chile terá pela frente a Venezuela, fora de casa. Já a seleção do Peru recebe a Argentina, em Lima.

O jogo

O Chile iniciou o duelo em cima da seleção do Peru e tentou pressionar de todas as formas com o apoio da torcida, mas sem sucesso. O sistema defensivo peruano conseguiu segurar. Sem qualidade no jogo veloz, a Roja tentou no jogo físico e encontrou dificuldades maiores para furar a defesa. Bem postado, o Peru segurou o ímpeto do rival.

Na etapa final, o panorama continuou o mesmo e o Chile sofria com o sistema de criação, sempre bem interrompido pelos peruanos. Por outro lado, a Bicolor tentou explorar os contra-ataques, mas Paolo Guerrero, sempre sozinho, não conseguiu criar nada. Se o jogo coletivo do Chile não funcionava, o jeito foi apostar na bola parada. Após cobrança de escanteio, Valdés empurrou para o fundo da rede: 1 a 0. Nos minutos finais, o Chile conseguiu ampliar e definir o confronto. Em cruzamento da direita, Marcelino Núñez empurrou para o fundo da rede: 2 a 0.

