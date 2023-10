Atacante paraguaio cospe em Messi durante jogo das Eliminatórias

A derrota da seleção paraguaia para a Argentina, nesta quinta-feira (12), acabou marcada por um fato negativo que aconteceu ainda em campo. O atacante paraguaio Sanabria deu uma cusparada em Lionel Messi, ainda com a partida em andamento. Os dois se estranharam durante o segundo tempo e o camisa 9 cuspiu na direção do jogador argentino.

O lance não foi visto pela arbitragem, mas Sanabria, que discutia com Messi, cuspiu nas costas do argentino. O capitão da seleção campeã do mundo pareceu ter entendido o que aconteceu e respondeu com indignação diante do rival. Seja como for, o lance passou batido e não gerou punição para o camisa 9 da equipe guarani.

A noite, de fato, não foi espetacular para Messi. O jogador entrou no segundo tempo, no lugar de Julián Álvarez, mas não conseguiu balançar a rede. Ele colocou duas bolas na trave: uma em cobrança de escanteio e outra numa falta batida na entrada da grande área. Ainda assim, isto não impediu que os argentinos terminassem vencendo por 1 a 0. Dessa forma, a equipe alviceleste permanece com 100% de aproveitamento e lidera as Eliminatórias Sul-Americanas.

