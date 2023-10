Casemiro diz que Venezuela jogou por uma bola e afirma que Brasil está em processo de mudança

O volante Casemiro lamentou o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias. Após a partida, o capitão do Brasil analisou a partida e disse que a Vinotinto jogou por uma bola.

“Um jogo de uma equipe querendo propor o jogo, e a outra querendo defender, jogando por uma bola. Isso foi foi o resumo do jogo. Infelizmente eles conseguiram achar essa bola no final do jogo”, disse Casemiro à “Globo”.

O camisa 5 lembrou que a Seleção Brasileira está no início de um novo ciclo com o técnico Fernando Diniz e disse que o grupo precisa melhorar. O jogador do Manchester United, porém, lembrou o pouco tempo de trabalho para conseguir ajustar o time.

“É um processo. A gente sabe que tem que melhorar, que tem que seguir crescendo. Temos pouco tempo de treinamento com o novo treinador… Bom, esse foi o resumo do jogo”, finalizou Casemiro.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, pela quarta rodada do torneio classificatório para o Mundial do Canadá, Estados Unidos e México. O adversário será o Uruguai, fora de casa. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h (de Brasília).

