Algoz do Brasil costuma fazer golaços e já pediu até esposa em casamento após marcar

Algoz do Brasil com um golaço no empate em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira (12), pelas Eliminatórias, o meia-atacante Eduard Bello voltou a roubar a cena com mais um belo gol pela sua seleção.

No ano passado, o jogador chamou atenção ao marcar de muito longe um gol que deu a vitória à seleção vinotinto por 2 a 1 sobre o Equador, pelas Eliminatórias para o Mundial do Qatar. Além disso, ele costuma inovar em suas comemorações.

Em 2018, quando ainda defendia o Antofagasta, do Chile, Bello balançou a rede diante do Everton, pelo Campeonato Chileno. Imediatamente, ele se dirigiu até o banco de reservas, pegou uma aliança e pediu em casamento sua atual esposa, que acompanhava o jogo nas arquibancadas. O fato atraiu holofotes mundo afora na ocasião.

O atacante, revelado pelo Yaracuyanos, acumula passagens pelo Carabobo em seu país e pelo futebol do Chile e do México.

Bello recebeu sua primeira convocação para defender a Venezuela em 2018 e soma tem 13 partidas, com dois gols. Pelo pelo Mazatlán, seu atual clube no México, disputou até o momento 14 jogos e anotou dois gols.

