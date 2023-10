Diniz reprova ‘pipoca’ em Neymar e vê dois erros que levaram ao empate

Durante a coletiva após o decepcionante empate em 1 a 1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias, nesta quinta-feira (12/10), Fernando Diniz fez questão de criticar quem jogou pipoca em Neymar. A atitude rolou após o apito final do juiz. Ney, vinha reclamando da arbitragem e quase brigando com alguns rivais. Mas, quando caminhava para o vestiário “recebeu” uma chuva de pipoca lançada por alguns torcedores. Ney se surpreendeu e chegou a discutir com alguns deles. Diniz comentou.

“Reprovo o torcedor. Xingar e vaiar, tudo bem. Mas arremessar um pacote de pip0ca não agrega em nada pra ninguém, um desrespeito para quem veio jogar e tentou fazer o melhor”.

Para Diniz, erros levam ao empate

Sobre o empate em 1 a 1, o treiandor disse que o time cometeu dois erros principais para não conseguir a vitória.

“O jogo se desenhou para atuar pelos lados e finalizar de fora da área. Mas a gente pecou em dois aspectos. No término das jogadas, pois tivemos pelo menos quatro chances chances para ampliar e não fizemos o gol. E levamos contra-ataques que não deviam. E no gol da Venezuela, falhamos. Afinal, ajustamos mal marcação e isso deu a chance do jogador finalizar”, disse, para completar:

“No segundo tempo demos mais espaços e sentimos o calor”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook