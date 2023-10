São Paulo tem dor de cabeça com centroavantes e deve ir ao mercado

Com poucas prioridades em 2023, o São Paulo vai aproveitar este período de ”testes” para resolver uma dor de cabeça em seu sistema ofensivo. Afinal, o Tricolor perdeu o atacante Jonathan Calleri, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito e só vai voltar a jogar no ano que vem. Assim, a posição de centroavante ficou em aberto no clube.

O substituto natural de Calleri é Erison. Contudo o ‘El Toro’ conviveu com muitas lesões nesta temporada e participou de pouquíssimos jogos em 2023. Por conta disso, o seu futuro no Morumbi também é incerto. Ele está emprestado pelo Botafogo até o final de 2023. Contudo, o Tricolor vai tentar convencer o Glorioso de um novo empréstimo. Uma compra está praticamente descartada.

A reta final de Brasileirão pode ser fundamental para a permanência ou não de Erison. Sem ele, o garoto Juan se tornou a primeira opção, mas não possui as mesmas características. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu que o São Paulo vai dar uma olhada no mercado atrás de um reserva para Calleri.

“O que a gente já sabe que precisa, por exemplo, é de centroavante. Nós temos o Calleri e temos o Erison, que passou muito tempo da temporada machucado. Agora ele está voltando, deve jogar diversas partidas até o final da temporada. Aí vamos avaliar se ele fica, se dá para buscar o novo empréstimo. Se não der, vamos ter que buscar outro centroavante”.

Final de ano vira vestibular para os atacantes do São Paulo

Assim, a reta final de 2023 virou um verdadeiro vestibular no São Paulo. Além de Erison, Alexandre Pato também tenta convencer que pode atuar no setor e permanecer no Morumbi por mais tempo. David e Juan também brigam por uma vaga. Calleri, dono da posição, só volta no ano que vem. A expectativa é que o argentino esteja apto para disputar a Supercopa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.