Botafogo iguala times que sagraram-se campeões com folga

Uma boa notícia para o torcedor do Botafogo que estiver, neste momento, engendrando combinações de resultados, traçando metas para o tricampeonato e pensando “seremos”. Assim, a história dos pontos corridos indica que, nesta altura do Campeonato Brasileiro, quem abre boa frente na tabela termina levantando a taça com algumas rodadas de antecipação. Salvo uma raríssima exceção que tem as suas nuances. No Maracanã, o Glorioso voltou de férias, venceu o Fluminense por 2 a 0, abrindo uma margem de nove pontos para o segundo colocado Bragantino e 11 para o pelotão de Grêmio, Palmeiras e Flamengo.

Líder isolado desde a terceira rodada do Brasileirão, neste recorte ao fim da rodada 26, o Botafogo só não tem uma distância maior para o segundo colocado que o Cruzeiro de 2013 (leia mais abaixo). Aliás, antes de 2023, o Glorioso, teve, naquela temporada, sua melhor participação no Brasileirão de pontos corridos (quarto lugar sob a batuta do craque Seedorf). Ainda assim, nunca havia figurado na disputa pela liderança no início da primavera.

A taça nunca esteve tão perto. Em termos de expectativa para concretizar o título, o Botafogo está no mesmo nível do Cruzeiro bicampeão, do São Paulo de Muricy Ramalho, do Corinthians da “Quarta Força”, do Atlético de Cuca, do Palmeiras de Abel Ferreira e até do Flamengo de Jorge Jesus. Sim, a equipe de quatro treinadores fechou o domingo com uma ligeira vantagem sobre aquele Rubro-Negro do Mister.

“Conhecendo o Brasileirão como conheço, dificilmente escapará do Botafogo, porque tem jogadores experientes para isso, investe para ganhar a taça”, reconhece Abel Ferreira, o mesmo que, em 2022, alertou, em entrevista ao “Roda Viva”, para o Brasil ficar de olho no Mais Tradicional.

Respira fundo, Botafogo

Quem tem a memória fresca pode lembrar o São Paulo de 2020. Afinal, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Tricolor abriu sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o mesmo número do Botafogo nas duas últimas jornadas. Na rodada 26, contudo, os paulistas tinham um jogo a mais do que o Flamengo, caminho mais fácil para alcançar sua maior distância para o segundo colocado. Ao atingi-la, o Tricolor caiu imediatamente. Nada a ver, portanto, com o Mais Tradicional, time que manteve dois dígitos de diferença em algumas ocasiões.

Em 20 anos, a única discrepância aconteceu em 2009. Na época, o Flamengo, campeão ao fim do Brasileiro, estava na oitava colocação, com 12 pontos a menos do que o líder. Calma, torcedor! Mas o Palmeiras tinha apenas cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Ou seja, não sustentava, em outubro, uma campanha robusta a ponto de descolar-se do vice. Além disso, naquela época, dividiu a ponta com Atlético e Internacional em boa parte do torneio.

O calejado torcedor do Botafogo pode até colocar as barbas de molho diante destes dois casos. No entanto, precisa saber que o exemplo do passado que mais se aproxima do Glorioso é do Corinthians de 2017. Clique aqui e saiba mais detalhes!

Líder x segundo colocado ao fim da rodada 26

2003 – Cruzeiro (campeão) 51 x 48 Santos (3 pontos)

2004 – Santos (campeão) 47 x 47 Palmeiras (0)

2005 – Corinthians (campeão) 50 x 47 Fluminense (3 pontos)

2006 – São Paulo (campeão) 50 x 45 Grêmio (5 pontos)

2007 – São Paulo (campeão) 57 x 48 Cruzeiro (9 pontos)

2008 – Grêmio 50 x 49 Palmeiras (1 ponto)

2009 – Palmeiras 50 x 45 Goiás (5 pontos)

2010 – Fluminense (campeão) 52 x 51 Cruzeiro (1 ponto)

2011 – Vasco 49 x 47 Corinthians (campeão) (2 pontos)

2012 – Fluminense (campeão) 56 x 52 Atlético-MG (4 pontos)

2013 – Cruzeiro (campeão) 59 x 48 Grêmio (11 pontos)

2014 – Cruzeiro (campeão) 56 x 47 Internacional (9 pontos)

2015 – Corinthians (campeão) 54 x 49 Atlético (5 pontos)

2016 – Palmeiras (campeão) 51 x 50 Flamengo (1 ponto)

2017 – Corinthians (campeão) 55 x 47 Santos (8 pontos)

2018 – São Paulo 51 x 50 Palmeiras (campeão) (1 ponto)

2019 – Flamengo 61 (campeão) x 53 Palmeiras (8 pontos)

2020 – São Paulo 53 x 48 Flamengo (campeão)* (5 pontos)

2021 – Atlético (campeão) 59 x 50 Flamengo (9 pontos)

2022 – Palmeiras (campeão) 54 x 46 Internacional (8 pontos)

2023 – BOTAFOGO 55 x 46 Bragantino (9 pontos)

*um jogo a menos (venceria, posteriormente)

